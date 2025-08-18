Continúa el control de patinetes en Ponferrada

Un agente intercepta a un joven que iba en patinete.dl

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada continúa con la campaña para la vigilancia y control de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), más conocidos como patinetes, que se desarrolla lo largo de este mes de agosto para reducir la siniestralidad.

En lo que va de año, Ponferrada ha registrado un total de 20 siniestros viales con VMP. Hay que recordar que de los accidentes registrados este año, siete han provocado heridos leves y dos, heridos graves.

Por ello, esta campaña de la Policía Municipal, que durante los primeros diez sirvió para informar, a partir del día 11 se aplica un procedimiento sancionador, al igual que con cualquier otro tipo de vehículo, pero sin la retirada de puntos.

«Es una preocupación de la Policía y de este equipo de Gobierno la inseguridad relacionada con este tipo de vehículos», precisó el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Cortina, quien también agradeció, en la presentación, la colaboración ciudadana y «el intenso» trabajo de los agentes.

Durante el mes de agosto, los efectivos municipales comprueban que los VMP circulen por la calzada y que su uso sea individual para mayores de 16 años.

Además, se controlará que el patinete lleve freno, luces delanteras y traseras, y timbre. Asimismo, se recomienda el uso del casco homologado y está prohibido llevar auriculares o manejar el móvil.

Hay que destacar que el próximo año, este tipo de vehículos deberán de tener un seguro obligatorio.

En lo que respecta a las sanciones más frecuentes con los patinetes, se destacan: circular por la acera, usar auriculares y que vayan dos personas en el mismo VMP.

Además, la velocidad de estos vehículos deberá estar entre 6 y 25 km/h.

Asimismo, la persona que conduce un VPM está sometida a las mismas tasas máximas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial, así como a la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo.