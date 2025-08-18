La Junta lamenta el fallecimiento en León de un integrante del Operativo Infocal en un vuelco de autobomba en Espinoso de Compludo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León expresa su pesar por el fallecimiento de un integrante del Operativo INFOCAL que participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera. Como consecuencia del siniestro, además del conductor fallecido, el peón ha resultado herido leve y ha sido trasladado al Hospital El Bierzo.

El accidente se produjo cuando el convoy en que se integraba este vehículo se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo. Por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo.

La Junta desea trasladar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, reconociendo su compromiso y dedicación en la lucha contra los incendios forestales y la protección del patrimonio natural de Castilla y León. Asimismo, expresa su apoyo y deseos de una buena evolución al herido.

El Ejecutivo autonómico también quiere destacar y agradecer profundamente el compromiso, la entrega y la vocación de servicio de todo el personal que forma parte del Operativo INFOCAL, así como de los equipos de apoyo que colaboran en esta ardua labor.