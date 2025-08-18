Mañueco participa en el operativo en Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participó ayer en la reunión del operativo del Ayuntamiento de Ponferrada para conocer la situación de los incendios en la jornada de hoy. Marco Morala, alcalde de Ponferrada, encabezó este encuentro, cuyo objetivo es coordinar y reforzar los medios contra los incendios que afectan al municipio, según publicó el consistorio ponferradino en X.

La reunión, que se celebró en el Parque de Bomberos, contó también con la presencia de los ediles Luis Antonio Moreno, Carlos Cortina y la concejala Lidia Coca, así como del intendente jefe de la Policía Municipal, Arturo Pereira, además de representantes de Protección Civil, Guardia Civil y Bomberos de Ponferrada. Ponferrada se ve afectada por el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera.