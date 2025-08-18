El Bierzo no se sacude el miedo con otra muerte por incendios: "Esto es una locura que no tiene fin"

El Bierzo no se sacude el miedo con otra muerte por los incendios: "Esto es una locura que no tiene fin"

Décimo día de incendios. El Bierzo no se quita el miedo de encima. En este amanecer del lunes 18 de agosto los vecinos se levantan en medio de una nube baja y alta muy densa de humo generalizado. Es una intensa niebla que obliga a llevar mascarilla para poder respirar medianamente bien. La comarca está sumida en algo así como una tensa calma precedida de muchos días de caos por los incendios. Y todo, ahora acrecentado por la tragedia a mayores que supone otra perdida de otra vida humana, la tercera en la provincia de toda esta catástrofe forestal. En este caso en el municipio de Ponferrada, en Espinoso de Compludo, moría el operario de una motobomba, un hombre de 57 años llegado de la provincia de Soria, cuando llevaba agua para sofocar el fuego en la zona. Con él viajaba otro trabajador forestal de la Junta, de 30 años. El camión cayó por un terraplén de unos 200 metros y el conductor murió al quedar atrapado por el vehículo. Su compañero salvó la vida porque fue despedido del camión cuando iba dando vueltas ladera abajo, según los datos recabados esta mañana entre la policía en la zona del suceso. Este periódico acaba de hablar con una mujer testigo de lo sucedido, que cuenta cómo "fue un visto y no visto". "Estaba en Espinoso, vimos llegar el camión, pasar y al momento escuché el estruendo de algo que caía monte abajo", declaraba esta mañana a este periódico.

Vista de Campo, al lado de Ponferrada, cubierta a las ocho de la mañana por el humo. En Ponferrada se recoge la ceniza con una mano.M.F.

Huele a leña quemada y el humo pica en la garganta. Las ceniza se mueve en todas direcciones como plumón de paloma. La carretera LE-5228 que sale de Ponferrada hacia los Barrios y el Morredero está cortada a la salida de Salas de los Barrios por la policía municipal en el cruce que va hacia Lombillo y San Cristóbal de Valdueza.

Ahora mismo está desalojado de vecinos las poblaciones de San Cristóbal, Espinoso, Bouzas, Manzanedo y todo el valle del Oza, con la zona que queda por encima del corte de San Clemente de Valdueza, así como todo Compludo. Los frentes ahora mismo son en Manzanedo, donde hay un foco que fue muy controlado durante toda la madrugada de este lunes 18 pero que sigue activo desde hace dos días. El frente más duro es el de Espinoso, y otro en Compludo. Las llamas avanzan descontrolas hacia Foncebadón.

Las autoridades aconsejan no moverse en coche por la zona. Hay carretera cortadas para facilitar las tareas del amplio operativo de extinción.M.F.

Dentro de los pueblos de esta zona desalojada hay personas que no sólo han salvado sus pertenencias, ganado, casas y demás, sino que también han evitado que la tragedia de estos infernales incendios causaran más daños.

La otra zona del Bierzo ahora mismo muy castigada es la del Ayuntamiento de Oencia. El miedo de las llamas, con un humo tremendo se mantiene en pueblos desalojados como Gestoso , Cabarcos, Sobredo, Arnadelo, Cabeza de Campo o La Ribera.

"Esto es una locura que no tiene fin", decía esta mañana una vecina con la escoba a la puerta de su casa en Salas de los Barrios.

En lo que es la ciudad de Ponferrada, a las ocho de esta mañana de lunes 18 de agosto, las cenizas arremolinadas por el viento se pueden recoger con un puño junto a la acera de la sede de Diario de León, en el edificio donde también está el Consejo Comarcal del Bierzo. La jornada se presenta otra vez larga y dolorosa, con frentes en la zona de Anllares y el Alto Sil. Una locura con muchos frentes y muchas caras y muchas historias personales de dolor y miedo.