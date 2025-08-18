Diario de León

LUNES 18 DE AGOSTO, DÉCIMO DÍA DE TRAGEDIA FORESTAL

Una testigo del accidente mortal de Espinoso de Compludo relata lo sucedido

Jésica Fernández: "Escuché como cayó monte abajo el camión forestal; ¡Corto y cambio, corto y cambio!, decía la técnico forestal que se comunicaba con ellos, pero ya no le respondieron"

Imagen de las nueve de la noche del domingo en Espinoso, justo en el momento en el que pasó el camión y luego volvó, con el desenlace de un muerto y un fallecido.

Ponferrada

Eran las nueve de la noche de ayer domingo 10 de agosto. A esa hora, en Espinoso de Compludo, pueblo del municipio de Ponferrada, se escribía una página mortal de esta tragedia de incendios forestales que azotan al Bierzo, La Cabrera, Laciana, Maragatería y resto de la provincia. A la entrada de Espinoso estaba Jésica Fernández, una vecina de San Cristóbal, que tiene allí casa y animales. Con su padre se acercó a la zona de Espinoso porque de allí venía el peligro para sus propiedades.

Estaba junto a la ingeniera forestal que coordinaba el operativo de extinción en la zona de Espinoso. Vio cómo llegaba un camión cargado con agua, lo vio pasar, y a unos 300 metros escuchó claramente el sonido de algo cayendo monte abajo. Eran el conductor soriano de 57 años que llevaba la bomba con una misión de descarga geolocalizada. Junto a él otro muchacho de 30, que salvó la vida porque el camión lo despidió monte abajo.

"El venía y escuchamos como caía por el monte, Fue un visto y no visto. es algo que se te queda en la retina. La técnica forestal que estaba a mi lado decía por el walki, 'corto y cambio, corto y cambio', pero ya nadie del camión le respondía. Entonces, la mujer fue hacia el lugar pro donde cayó el camión y volvió corriendo gritando, llamar a una ambulancia y nosotros la llamamos, porque ellos ni sabían donde estaban, eran de Soria", relataba esta mañana de lunes Jésica Fernández a este periódico, al tiempo que nos facilitaba la foto del instante previo de la tragedia mortal.

