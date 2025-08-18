Vecinos de El Acebo desoyen la orden de desalojo para defender el pueblo

Publicado por E.F.G. / ICAL Creado: Actualizado:

“Hasta ayer no llegaron brigadas y por la noche vinieron a desalojarnos. Dijimos que nos quedábamos. Estamos así porque nadie nos ayuda y hemos dicho que nos quedábamos”. Es el argumento que esgrimen algunos vecinos de la localidad berciana de San Miguel, en el municipio de Molinaseca (León), afectados por el incendio Yeres-Llamas de Cabrera, mientras llevan a cabo labores de limpieza alrededor del pueblo.

Justifican su negativa en la necesidad de intentar salvar sus casas y propiedades y afirman que realizan las tareas “casi a puñetazos, como podemos” porque no pudieron utilizar una máquina desbrozadora disponible. “Nos dijeron que sin permiso de la Junta no se puede, porque se les puede caer el pelo”, comentaron. También lamentan que algún conflicto entre vecinos haga que el posible mantenimiento correcto de las fincas se vea dificultado.