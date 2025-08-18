Teatro y espectáculo llenan la agenda de La Térmica Cultural

La obra de teatro «Cristóbal Purchinela» en una actuaciónDL

La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía ofrecen este fin de semana una variada agenda con propuestas para todos los públicos.

El viernes 22, el Auditorio Antracita acogerá a las 20.30 horas el espectáculo «Sálvida», de Sofía Díaz Gotor y Helena Millán Fajó, que fusiona poesía, música y naturaleza en una experiencia escénica única.

El sábado 23, la Sala Condensadores será el escenario de la charla «Sorolla, en tierras de León», donde el investigador Miguel Ángel Cordero profundizará en los viajes del pintor por la provincia.

Ya el domingo 24, el teatro familiar será protagonista con «Cristóbal Purchinela», una obra de Alauda Teatro cargada de humor e ingenio, también en el Auditorio Antracita.

Todas estas actividades son gratuitas, con inscripción previa en la página web, y forman parte del programa Dinamiz-ARTj de Ciuden e ITJ.

Por su parte, en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía continúa abierta la exposición «Las moléculas que comemos» y el taller «Chispas de ciencia».