Recibe el alta el peón forestal herido en el accidente mortal de una autobomba en el Bierzo

Publicado por Agencias Ponferrada Creado: Actualizado:

El joven peón forestal que resultó herido leve en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo este pasado domingo, un accidente en el que murió el bombero forestal que conducía, ha recibido el alta hospitalaria tras permanecer ingresado en el Hospital El Bierzo, han informado fuentes hospitalarias a EFE.

El accidente se produjo durante las labores de extinción en la zona, afectada por el incendio de Yeres-Llamas de Cabrera, en la noche del domingo cuando el vehículo en el que viajaban volcó al hundirse el terreno calcinado.

En el siniestro perdió la vida I.R., de 57 años, oficial de montes y conductor maquinista desde 2010, que quedó atrapado bajo el camión. Ambos formaban parte de la base soriana de Bayubas de Abajo y se habían incorporado recientemente al operativo contra el fuego en la comarca.

El fallecimiento del brigadista ha provocado una fuerte conmoción en El Bierzo, donde instituciones y vecinos han expresado su pesar por la pérdida de un profesional que había llegado apenas un día antes para reforzar el dispositivo desplegado frente al gran incendio de Yeres.

Con él son tres las víctimas mortales que han dejado los incendios en Castilla y León, tras la muerte de dos jóvenes voluntarios, Abel Ramos y Jaime Aparicio, que perdieron la vida al resultar quemados cuando intentaban ayudar a contener las llamas mientras trabajaban con maquinaria pesada Nogarejas, León.