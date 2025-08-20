Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante el fin de semana, en la pedanía de Compludo, las llamas y el humo obligaron a desalojar a la población. En Compludo, un pueblo de apenas doce habitantes en invierno y que en verano llega a acoger a más de doscientas personas, se vive días de angustia y miradas al cielo. La ayuda de once efectivos del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia está siendo clave. Trabajan día y noche de apoyo a los equipos forestales y comprobando los focos que aún amenazan la zona. Cuentan que su relevo está previsto para el viernes, pero aún no saben si será posible.