Diario de León
INADAPTADAS

Montserrat y Triana, las asesinas de Isabel Carrasco, deciden su cuarto cambio de cárcel para ir a una prisión cerca de Madrid

Las fotos de los incendios en Compludo y Carracedo de Compludo

Durante el fin de semana, en la pedanía de Compludo, las llamas y el humo obligaron a desalojar a la población

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Durante el fin de semana, en la pedanía de Compludo, las llamas y el humo obligaron a desalojar a la población. En Compludo, un pueblo de apenas doce habitantes en invierno y que en verano llega a acoger a más de doscientas personas, se vive días de angustia y miradas al cielo. La ayuda de once efectivos del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia está siendo clave. Trabajan día y noche de apoyo a los equipos forestales y comprobando los focos que aún amenazan la zona. Cuentan que su relevo está previsto para el viernes, pero aún no saben si será posible.

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

ANA F. BARREDO

Los fuegos en Compludo y Carracedo de Compludo

tracking