Las llamas amenazan a las puertas de Molinaseca

vecinos apagando el fuego en la zona de Molinaseca esta tarde de domingo 24 de agosto. La pesadilla se reactiva.

De nuevo la pesadilla reactivada. Un incendio desatado pasadas las cinco de la tarde de este domingo 24 de agosto está amenazando la localidad de Molinaseca. las llamas se ven no muy lejos de las casas, en una zona arbolada de pinar y monte bajo. El alcalde, Alfonso Arias, se encuentra en la zona y ha publicado imágenes con una declaración de queja destacada: "Mientras los profesionales, apagan el fuego en estos momentos , los sicarios oportunistas indocumentados que no se han dignado a aparecer ni un solo día en los pueblos afectados buscan responsabilidades en la administración que no tiene competencias en materia forestal. Cada día me avergüenza más la postura de algunos oportunistas amargados e incluso delincuentes, que solo se dedican a criticar desde el sillón de su casa. No me harán perder ni un minuto del tiempo que dedico a las cosas importantes".

Vecinos apagando el fuego en la zona de Molinaseca esta tarde de domingo 24 de agosto. La pesadilla se reactiva.ANA F. BARREDO

Las llamas son amenazantes porque a esta hora de la tarde se registran ata temperaturas y el viento está ocasionando problemas muy serios con el fuego.

Buena parte de los vecinos se quedaron en el pueblo organizados para apagar las llamas. Otros, los más mayores, fueron desalojados a la vecina ciudad de Ponferrada, donde ya prepararon un amplio dispositivo de atenciones desde el Ayuntamiento, como en los peores días de los incendios que afectaron al Valle del Silencio