El Bergidum arranca la temporada con “Carena”, funambulismo poético sobre el abismo

El Teatro Bergidum levanta el telón de la nueva temporada con una impactante propuesta que trasciende los límites del circo tradicional.

El próximo lunes, 1 de septiembre, a las 21.00 horas, el Parque de la Concordia acogerá “Carena”, un espectáculo de funambulismo contemporáneo firmado por la compañía La Corcoles, dentro de la versión de calle del Festival Sin Red y enmarcado en el programa Circo a Escena de la Red Española de Teatros.

Galardonado recientemente con el Premio Susana Herreras en el Festival de artes de calle Arca, el montaje ha sido reconocido por “la calidad artística y técnica, la atrevida puesta en escena y el virtuosismo en el trabajo, en la investigación y en el tratamiento de la técnica del cable y la fuerza poética del espectáculo”.

En “Carena”, la compañía reinventa el funambulismo desde una mirada contemporánea, cargada de emoción, movimiento y simbolismo. Lejos del clásico acto de cruzar de un lado a otro sobre el cable, la propuesta se convierte en una experiencia estética y emocional que conecta con el espectador desde el gesto, la danza-teatro y la atmósfera escénica.

La protagonista del espectáculo, Mariona Moya, describe su obra como “un duelo conmigo misma”. La pieza, que destaca por su plasticidad escénica y su tratamiento poético del funambulismo, sitúa en el centro el balancier, elemento técnico de la disciplina, convertido aquí en un símbolo de lucha, belleza y equilibrio interior.

Con esta arriesgada y conmovedora propuesta, el Bergidum apuesta por una apertura de temporada cargada de sensibilidad, riesgo y arte en estado puro, acercando el circo contemporáneo a nuevos públicos desde el espacio urbano y en diálogo directo con la ciudad.