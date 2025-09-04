Diario de León
urgente

Pedro Sánchez visitará la base de la BRIF de Tabuyo del Monte en León

Medios aéreos y terrestres intervienen en un nuevo incendio declarado en Berlanga del Bierzo

El fuego se inició poco ante de las 16.30 horas

Incendio declarado anteriormente en Berlanga del Bierzo.

Incendio declarado anteriormente en Berlanga del Bierzo.Europa Press

Publicado por
Ical

Creado:

Actualizado:

Medios aéreos y terrestres el operativo contra incendios de la Junta intervienen para sofocar un incendio declarado en la tarde de este jueves en Berlanga del Bierzo (León). El fuego se inició poco antes de las 16.30 horas por causas que se investigan.

El mismo municipio berciano se vio afectado la pasada semana por un fuego intencionado que en menos de una hora alcanzó el nivel dos el Índice de Gravedad Potencial (IGR) y cuyo presunto autor fue detenido y posteriormente puesto en libertad provisional con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud.

tracking