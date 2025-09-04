Medios aéreos y terrestres intervienen en un nuevo incendio declarado en Berlanga del Bierzo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Medios aéreos y terrestres el operativo contra incendios de la Junta intervienen para sofocar un incendio declarado en la tarde de este jueves en Berlanga del Bierzo (León). El fuego se inició poco antes de las 16.30 horas por causas que se investigan.

El mismo municipio berciano se vio afectado la pasada semana por un fuego intencionado que en menos de una hora alcanzó el nivel dos el Índice de Gravedad Potencial (IGR) y cuyo presunto autor fue detenido y posteriormente puesto en libertad provisional con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud.