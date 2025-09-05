Hoy viernes, Ponferrada en fiestas

El set de Televisión Ponferrada, La 8 Bierzo también se implica con las fiestas de la Encina, con emisiones en directo, como en la imagen.LUIS DE LA MATA

Ponferrada avanza hacia los días centrales de sus fiestas patronales y poco a poco, el programa de eventos va a más. Para hoy viernes se puede recomendar asistir a los diferentes conciertos de la séptima edición del Hot Spot Soul Weekender, que no es otra cosa que un festival de música que reúne a amantes del soul. Destaca para este viernes a las 19.30 horas una mesa redonda sobre el grupo ponferradino Menta, que estará moderada por el periodista Fernando Tascón.

También es recomendable pasarse por el Mercado Medieval, en los jardines del Sil, que abre a las 18.00 horas. Por la noche, a las 23.00 horasestá la actuación de Formula V, en la plaza del Ayuntamiento. La jornada se cierra en la explanada de antiguo centro comercial de la orquesta La Fórmula.