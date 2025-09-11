Yuste y Reyes copan el otoño en el Bergidum

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El programa de abono de otoño del Teatro Bergidum ofrecerá, entre octubre y diciembre, nueve funciones de artes escénicas cuidadosamente seleccionadas entre lo mejor de la última creación nacional, incluyendo trabajos protagonizados por intérpretes como Carolina Yuste, Joaquín Reyes o Javier Gutiérrez o el estreno nacional de la versión teatral de la popular novela gráfica La balada del Norte.

Se mantiene la oferta «Escenax5», mediante la cual pueden adquirirse localidades para cinco funciones del programa con el mismo descuento del abono Ancha15. Una vez finalizado el plazo de renovación, se podrán adquirir abonos nuevos del 12 al 20 de septiembre en taquilla y en la web, al precio de 96 euros, con el habitual ahorro del 20% sobre la tarifa general. La oferta escénica para este periodo incluye propuestas teatrales como La balada del norte, que el actor y director ponferradino Luis Alija pone en escena con su grupo Saltantes a partir de la popular novela gráfica de Alfonso Zapico.

Las Niñas de Cádiz se han inspirado también en un caso real para su trabajo La reina brava, un texto de Ana López Segovia que se mueve entre Shakespeare, el romance castellano y la sátira política. Adaptación de la novela de Carmen Martín Gaite realizada por Lucía Miranda es Caperucita en Manhattan, que la crítica ha definido como «un chute de libertad tan festivo como el relato original» y que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Carolina Yuste. El popular actor, guionista y cómico Joaquín Reyes protagoniza La verdad, una comedia de Florian Zeller sobre las relaciones de pareja. Otro reparto de primer nivel es el de Los yugoslavos, de Juan Mayorga, una obra sobre el amor y la esperanza en las palabras, con Luis Bermejo, Javier Gutiérrez y Natalia Hernández. Un trabajo muy especial es Farra, Premio Max 2025 al mejor espectáculo musical El abono se inicia en octubre con el grupo regional Perigallo .