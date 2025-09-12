Una nueva familia se instala en Corullón con el proyecto Repuebla

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El proyecto Repuebla León Sostenible de la Diputación de León continúa dando sus primeros frutos en varios municipios de la comarca berciana. Andrés, Lizethe, María Eugenia y la pequeña Lauren han llegado a Corullón, tras pasar diez años en Madrid, para comenzar una nueva vida lejos de la ciudad. La pareja, auxiliares de enfermería, trabaja en la residencia de ancianos, mientras que Lauren, con tres años, asiste al colegio de la localidad, logrando así que no se cierre el aula de 3 a 6 años. «El cambio de vida es la mejor opción de futuro», comentó Andrés Hernández, quien añadió que «en los pueblos hay calidad de vida, y mucho más para los niños», como es el caso de Lauren, que con su sonrisa ya ha conquistado a todo Corullón.

También contó que encontró esta oportunidad a través de internet y que, aunque conocían el Bierzo solo de oídas, decidieron dar el paso. En la misma línea, Lizethe asegura que «en los pueblos se vive en paz» y que probablemente intentará atraer a algún amigo a Corullón dada su buena experiencia. Después de que la primera familia de este proyecto impulsado por la institución provincial —en concreto, por el área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible— se instalara en la localidad berciana de Vega de Valcarce, en agosto se sumó también Tremor de Arriba. Y es que ya son 30 personas de diferentes familias, en toda la provincia, las que participan en este proyecto iniciado en el anterior mandato por el entonces presidente de la Diputación de León, el socialista Eduardo Morán. «Este programa facilita la llegada de nuevos vecinos, impulsa el desarrollo y sirve para frenar la despoblación», precisó el vicepresidente para el Bierzo y alcalde de Corullón, Luis Alberto Arias. Desde el área técnica de la Diputación insisten en que una de las principales dificultades del programa es conseguir vivienda para las familias que quieren asentarse en las poblaciones, ya que para poder recuperar población es fundamental contar con una casa que permita que el engranaje funcione a la perfección.