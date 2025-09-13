El Bergidum acoge un concierto benéfico el día 19

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El El Teatro Bergidum de Ponferrada acogerá el próximo viernes, 19 de septiembre, un concierto benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La cita dará comienzo a las siete de la tarde, momento en el que el escenario ponferradino se llenará de música con la actuación del grupo Mazu, encargado de poner la nota artística a esta velada solidaria. La programación se completará con una exhibición de danza urbana a cargo de la Escuela Creative Estudio, cuyos jóvenes bailarines ofrecerán un espectáculo lleno de energía y creatividad. Este evento está organizado por el Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Policía Municipal y del propio Teatro Bergidum, en colaboración con distintas entidades locales.

Desde la organización se anima a toda la ciudadanía a asistir y participar en esta iniciativa, recordando que la recaudación irá destinada íntegramente a apoyar los programas. Se agradece de antemano la colaboración de todos los asistentes.