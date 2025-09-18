La Junta asfaltará el vial de Santalavilla al Campo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha conseguido el respaldo de las Cortes de Castilla y León de una Proposición No de Ley (PNL) para iniciar este mismo año los trámites necesarios que permitan acometer el ensanchamiento y asfaltado de la pista comarcal que conecta la localidad de Santalavilla, en el municipio de Benuza, con la zona conocida como Campo de las Danzas, en Ponferrada. La iniciativa se ha aprobado con el voto en contra del PP y la abstención de Vox. El procurador berciano de UPL, José Ramón García, ha defendido la propuesta ante la Comisión de Movilidad y Transformación Digital, destacando que se trata de una reclamación «histórica, justa y largamente demandada» por los vecinos de Benuza y La Cabrera. García ha subrayado que «no es un lujo, ni un capricho, ni una obra faraónica», sino una actuación de apenas 5,5 kilómetros con un «impacto enorme en términos sociales, culturales y patrimoniales». El procurador ha recordado que esta vía, que ya se había reivindicado a comienzos del siglo pasado, es clave para vertebrar La Cabrera y facilitar el acceso seguro y rápido a Ponferrada, especialmente en situaciones de emergencia como los graves incendios forestales del pasado agosto, cuando la ausencia de un trazado adecuado complicó la labor de los servicios de extinción. García también ha explicado que la obra no afectaría a la mayor infraestructura hidráulica romana de Europa, como se comprobó en intervenciones similares en la vecina localidad de Yeres, y resaltó la importancia de esta actuación para combatir el aislamiento rural y fomentar el desarrollo económico y social de la comarca. El procurador berciano ha instado a dejar de lado las diferencias partidistas y apostar por una iniciativa que «salde una deuda histórica con Benuza y La Cabrera» y que garantice igualdad territorial y oportunidades para los habitantes de la zona del valle bajo del Cabrera.