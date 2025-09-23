Cortes de tráfico en la A-6 para modernizar túneles con 22 M€

De nuevo cortes de tráfico y desvíos por vías alternativas como la Nacional VI en la subida y bajada desde el Bierzo al puerto de Piedrafita. Esta vez, después de que se desplomara el viaducto del Castro y quedara ya resuelto el problema, los cortes son debidos a la modernización de los túneles que afectan al tramo entre Villafranca y los túneles de Piedrafita. El Ministerio de Transportes daba a conocer que habrá obras en los túneles de Trabadelo, de La Escrita y de Villafranca, así como los de Piedrafita y otros tres en la limítrofe provincia de Lugo. Todos en la autovía del Noroeste, A-6. El total de la inversión en modernización de estos túneles asciende a una partida global de 22,7 millones de euros, que pagarán los fondos europeos consignados en el denominado «Plan de Recuperación». Entre las actuaciones previstas se incluye la adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles, trabajos que se llevarán a cabo durante cuatro noches en Trabadelo y Piedrafita. Se producirán cortes de tráfico entre los kilómetros 407 y 432,5 de la A-6, con desvíos provisionales por la carretera N-VI. Y serán las noches del 22, 23, 24 y 25 de septiembre, de 22.00 a 06.00 horas entre el Bierzo y la zona limítrofe con la provincia de Lugo. En el túnel de Trabadelo: Corte de la calzada derecha (sentido Coruña) de la A-6 entre los km 407 y 415, desde las 22.00 horas del lunes 22 de septiembre de 2025 hasta las 06.00 horas del martes 23 de septiembre de 2025. Corte de la calzada izquierda (sentido Madrid) de la A-6 entre los km 415 y 407, desde las 22.00 horas del martes 23 de septiembre de 2025 hasta las 06.00 horas del miércoles 24 de septiembre de 2025. Túnel de Piedrafita: Corte de la calzada derecha (sentido A Coruña) de la A-6 entre los km 431 y 432,5, desde las 22.00 horas del 24 hasta las 06:00 horas del 25. Corte izquierda (sentido Madrid) de la A-6 entre los km 432,5 y 431 desde las 22.00 del 25 hasta las 06.00 del 26.