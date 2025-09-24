El jazz de Drumless Trío llega este viernes al Teatro Bergidum de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrrada Creado: Actualizado:

La sala Río Selmo del Teatro Bergidum de Ponferrada acogerá este viernes, 26 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, la actuación del trío de jazz Drumless Trío, compuesto por el guitarrista y compositor Marcos Pin, el pianista Abe Rábade y el cotnrabajista Pablo Patiño.

La formación del guitarrista y compositor Marcos Pin experimenta nuevas formas de expresión musical sin batería. Inspirado en añejos y fantásticos tríos jazzísticos como lo fueron, en cualquiera de sus versiones, el histórico ensemble de Jimmy Giuffre, la formación de Pin apuesta por profundizar en este interesante terreno musical de carácter más acústico y orgánico. Para dar vida a esta visión y repertorio, el trío cuenta con un personal excepcional que se ve completa con dos de los más reputados intérpretes en la escena Jazz actual: el pianista Abe Rábade, líder de numerosos y exitosos proyectos y formaciones que abarcan desde el piano solo, pasando por el trío, cuarteto, o quinteto, hasta las formaciones más numerosas y contemporáneas, y el solvente y solicitado contrabajista Pablo Patiño, que se ve como pez en el agua tanto en el mundo de la música clásica como en el del Jazz.

Marcos Pin (Lugo, 1974), comienza a tocar la guitarra a la temprana edad de ocho años. En 2000 recibe la beca de la Fundación Autorpara realizar estudios de composición en el conservatorio de Amsterdam. Una vez afincado en los Países Bajos, y tras serle otorgada la beca holandesa Study Financiering, es aceptado como estudiante de guitarra jazz en el Royal Conservatorium de La Haya, donde obtiene su licenciatura en el 2006. Hasta la fecha tiene publicados 4 álbumes. Actualmente trabaja como profesor de guitarra en Estudio Escola de Música (Santiago de Compostela). Abe Rábade (Santiago de Compostela, 1977) es compositor y pianista, licenciado en Jazz Composition y Piano Performance por el Berklee College of Music de Boston en 1999. Cuenta con quince álbumes publicados y es autor de más de 200 composiciones musicales y trabaja en el ámbito educativo.