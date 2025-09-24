Morala adelanta su intención de prorrogar por decreto la cuenta de 2024 para el 2026

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ponía ayer de manifiesto que barajan ya prorrogar por decreto los presupuestos de 2024 para el 2026 y dijo que era un éxito sacar ahora, a estas alturas del año, la última convocatoria para el reparto de ayudas a las asociaciones del municipio, que ascienden a una partida global de 65.000 euros. El regidor recordó que sale la convocatoria teniendo en cuenta que «los presupuestos municipales están prorrogados, sin apoyo de la oposición». «Es un éxito sacar las ayudas y poder mantener los importes que se venían manteniendo, en minoría, sin presupuestos, sin subir los tributos. Yo creo que más no se puede hacer por parte de este equipo de gobierno en las circunstancias actuales», manifestaba el mandatario municipal.

Morala dijo que se sigue avanzando, que el apoyo a la cultura está ahí y de esta forma se pone de manifiesto. «No se ha recortado la ayuda lógicamente. No sólo son ayudas directas, dado que distintas asociaciones culturales ocupan espacios públicos gratuitamente cedidos, dan conciertos en espacios públicos sin ningún tipo de tasa, eximiéndoles de ellas y percibiendo la recaudación íntegra de esos conciertos. Con lo cual, va más allá de estas subvenciones», explicaba el alcalde, quien dijo que les gustaría que fueran más las ayudas. «Los presupuestos dan para lo que dan y estamos gestionando los presupuestos prorrogados de 2024, y es un esfuerzo importante el poder mantener ese nivel de apoyo y de ayuda», resaltó el regidor. Marco Morala anunciaba que ahora mismo está pensando en prorrogar el presupuesto de 2024 para el ejercicio del 2026. Según explicó, el borrador de los presupuestos del 2025 que presentaron «era ambicioso, con inversiones en todos los barrios y en todos los pueblos. Pero la oposición ha entendido que no quiere que se invierta en los barrios y en los pueblos de Ponferrada. Ha sido su decisión». El alcalde asegura que ha sido la oposición, especialmente la socialista, la que ha decidido que no se resuelva el problema del cementerio de Fuentesnuevas y dijo que, en ese sentido, «los responsables de que no se haya podido resolver la situación del cementerio son Olegario Ramón y José Antonio Cartón». También los responsabilizó de que no se hayan llevado inversiones a otros barrios y pueblos. «Ha sido responsabilidad de los grupos que han decidido anteponer su interés electoral partidista a los intereses de los ciudadanos de Ponferrada». De esta forma, el alcalde de Ponferrada adelantaba que van a seguir trabajando y firmará el decreto de prórroga de presupuestos municipales para el 2026 correspondientes a lo aprobado en el 2024. «No obstante, nosotros estamos abiertos en todo momento al diálogo, al consenso, a intentar un acuerdo y nos sentaríamos sin lugar a la menor duda», dijo el alcalde, quien recordaba que no se pudo terminar de cumplir el acuerdo del 2024 con el PSOE porque no quisieron aprobar los presupuestos del 2025, en el que se incorporaban todos los proyectos que por la tramitación burocrática y el retraso en aprobar los del 2024, no se pudieron ejecutar en su integridad. «Quien nos ha impedido cumplirlo ha sido precisamente ellos", manifestó el mandatario municipal.