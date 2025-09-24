Diputación invierte 200.000 euros en el vial de Montes de Valdueza

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha invertido 200.415 euros en el arreglo de los taludes ocurridos el pasado mes de febrero en la carretera LE-6226, de la LE-5238 a Montes de Valdueza ya que se produjeron desprendimientos de taludes rocosos debido a las intensas lluvias registradas en otoño y las posteriores heladas invernales que provocaron la caída de rocas a la carretera, obligando a cortar el tráfico en la misma temporalmente.

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, recibió ayer unas obras de emergencia que han solventado el problema que afectaba al tramo comprendido entre el punto kilométrico 0+230 y el punto kilométrico 0+740. Las obras, iniciadas el pasado 18 de marzo, han consistido en la retirada de los materiales rocosos depositados en la carretera y en los propios taludes inestables, y el saneo y limpieza de los mismos, preparándolos para la instalación de sistemas de estabilización. Los taludes han sido objeto de obras de estabilización mediante la instalación de malla metálica de simple torsión de alambre galvanizado sobre toda su superficie y la colocación de redes de cables de acero de triple torsión sujetos a la roca mediante perforación.