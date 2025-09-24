El folk encabeza el Festival Villar de los Mundos

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Villar de los Barrios vivirá este fin de semana la XIII edición del Festival Villar de los Mundos, después de que en agosto tuviera que ser aplazado a causa de los incendios. En esta cita cultural, que tendrá a la música folk como gran protagonista, se podrá disfrutar de las actuaciones de Fetén Fetén y El Naán.

El festival, que este año tiene como referente del folk y la cultura de raíz, combinará conciertos, rutas guiadas, catas de vino y actividades solidarias. La presentación oficial contó con la presencia de la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, quien subrayó que este festival es «uno de los principales eventos culturales del Bierzo». Además, destacó que el encuentro servirá para poner en valor «los vinos del Bierzo y su gastronomía». «Este festival aporta dinamismo, permite descubrir nuevas perspectivas y atraer visitantes», indicó Sancho. En esta línea, la viceconsejera remarcó la importancia de impulsar el turismo en la comarca como medida de recuperación tras los incendios. Y es que este festival aúna cultura, música, patrimonio, naturaleza y gastronomía.

El organizador y miembro de la Asociación Bierzo Vivo, Nicolás de la Carrera, detalló la programación, que comenzará el viernes 26 de septiembre a las 17.00 horas con una cata de vino de Asprona y, por la noche, el concierto de Fetén Fetén. El sábado 27 será el turno de una ruta didáctica y una posterior comida de convivencia y la jornada se completará con la música de Rodrigo Martínez. El domingo 28, a las 20.00 horas, cerrará el festival la actuación de El Naán.

De la Carrera también avanzó algunas de las actividades previstas para octubre. El 10 de octubre, por ejemplo, se celebrará en la UNED de Ponferrada una jornada dedicada a las músicas de raíz, con charlas a cargo de Luis Antonio Pedraza y Rodrigo Martínez, quienes también ofrecerán un concierto solidario para recaudar fondos destinados a la recuperación de los bosques quemados.