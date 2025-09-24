Espinoso de Compludo homenajea al bombero fallecido en agosto

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación El Nogalón de Espinoso de Compludo propone denominar a las antiguas escuelas de la localidad con el nombre de Nacho Rumbao, bombero forestal de 57 años fallecido este verano en un accidente de tráfico mientras participaba en las labores de extinción de un incendio en el entorno del pueblo. Además el colectivo realizará este domingo, 28 de septiembre, un homenaje a este bombero, quien llegó a la zona como voluntario para luchar contra el incendio de la Tebaida Berciana y perdió la vida cuando el vehículo que conducía cayó por un terraplén. El homenaje tendrá lugar en la plaza de Espinoso de Compludo a las 11.30 horas y se hará extensivo a todos los bomberos. La cita, denominada «Encuentro Ciudadano», cuenta con la participación de 15 pueblos del entorno y en él estará presente la familia y compañeros.