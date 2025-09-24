El apoyo al comercio del Consejo Comarcal del Bierzo permite crear siete negocios

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo puso en marcha en el mes de julio su programa de apoyo al comercio gracias a una aportación de 45.000 euros de la Consejería de Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, que ha incluido a la institución comarcal en su red de agentes de comercio interior junto a las nueve Diputaciones de la comunidad, y gracias al cual ya se han puesto en marcha siete negocios y hay otros 40 en proceso de tramitación. Se desarrolla gracias a esta ayuda de la Junta por medio de la cual habrá un asesor trabajando durante un año para impulsar el comercio rural. Así, se ha contactado con 1.450 empresas para actualizar las bases de datos de dichas empresas.