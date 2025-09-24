Ciuden oferta un nuevo plan educativo para este curso

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, entidad adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado, a través de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía y La Térmica Cultural, su oferta de programación educativa para el curso 2025/2026.

Se trata de un programa que desarrolla la unidad de didáctica y difusión cultural. Está dirigido a centros escolares y busca acercar contenidos científicos y tecnológicos «a través de propuestas y dinámicas sugerentes y motivadoras», ha explicado la directora del área de museos, cultura y patrimonio de Ciuden, Concepción Fernández. El programa educativo se destina a centros de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y ciclos formativo y está compuesto por siete talleres, seis visitas y dos yincanas en la parte relacionada de forma más estricta con la ciencia y con la tecnología.

De esta forma, el programa propone talleres que abordan cuestiones relacionadas con la energía, la electricidad o los materiales. «¡Colores en acción!», «El misterio del agua viajera», «Tensión invisible», «Conductores de electrones», «Secretos en la superficie», «Electricidad en acción» y «Máquinas estáticas» son los títulos de los diferentes talleres ofertados. «Expedición a la MSP: el misterio de la electricidad», «Enigmas en el museo: un viaje por los estados de la materia», «¡Inventos revueltos!», «Conexiones», «¡Tú eliges!» o «Escucha y gana» son las visitas programadas para conocer el funcionamiento de una central térmica, la resolución de enigmas mediante la observación y la experimentación, acciones encaminadas a conocer los secretos de los grandes inventos adaptados para escolares.