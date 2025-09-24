Jornada de preparación para los incendios

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campus de Ponferrada acogió una jornada de divulgación y mesa redonda sobre la preparación de los próximos incendios. Este primer acto ha contado con la presencia del catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global en la Universidad de Lleida Víctor Resco de Dios, uno de los principales referentes internacionales en el estudio de incendios forestales y sus implicaciones en el cambio climático. Organizada con el objetivo de sensibilizar y formar a la sociedad en la prevención y respuesta, el evento ofrece información y herramientas para afrontar el cambio climático.