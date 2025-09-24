Exhibición de "simbología nazi y franquista" en la feria de antigüedades” de Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ponferrada quiere mostrar "su más firme rechazo" a la exhibición y venta de objetos con simbología nazi y franquista que se han podido ver este pasado fin de semana en la feria de antigüedades organizada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada.

En la comisión del área celebrada esta misma mañana, la concejala socialista Silvia Blanco ha preguntado al equipo de gobierno "cómo se había realizado la selección de los puestos participantes y si el Ayuntamiento conocía de antemano la mercancía que iba a exponerse al público". Asimismo, "quisimos conocer qué valoración hace el gobierno municipal de que, en un evento promovido por una concejalía, se permitiera la venta de material que supone una clara apología del nazismo y del fascismo", preguntaron en una nota de prensa.

Continúa señalando que en la comisión, la respuesta del concejal fue aún más preocupante, parece que lo minimiza o incluso lo acepta al afirmar que “cada uno guarda y colecciona lo que quiere o lo que le gusta” y que “apología también hace el Gobierno de España actual con ETA y con Bildu”.

"Desde nuestro grupo consideramos inaceptable este intento de banalizar la presencia de simbología nazi y fascista en una feria organizada por el propio Ayuntamiento, tratando de justificarlo con comparaciones políticas improcedentes. No hablamos de simples antigüedades, sino de objetos que representan ideologías totalitarias", denuncian.

"Consideramos inadmisible que, bajo el amparo institucional del Ayuntamiento, se den cabida a símbolos que representan ideologías responsables de millones de muertes, de la persecución de minorías y de la negación de las libertades democráticas. Ponferrada es una ciudad abierta, plural y democrática, y no puede tolerar que en sus ferias oficiales se legitimen mensajes de odio ni símbolos vinculados a dictaduras", continúan.

También ha querido recordar que la Ley de Memoria Democrática señala que los responsables de su retirada de elementos contrarios a la memoria democrática son las instituciones propietarias de los edificios. "Él, el Alcalde o cualquiera del equipo de gobierno podría haber ordenado su retirada", insisten.

Por último señala en un comunicado que también "hemos rogado al equipo de gobierno que en futuras ediciones se establezcan mecanismos de control que garanticen que no se permita la exhibición ni la venta de este tipo de objetos, incompatibles con los valores democráticos y con la convivencia que defiende nuestra sociedad".