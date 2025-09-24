Acciona presenta un ERE para el medio centenar de trabajadores de la planta de biomasa de Cubillos del Sil

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La empresa Acciona Industrial presenta un Expediente de Regulación de Empleo, ERE, que afectará al total de la plantilla, 47 trabajadores, de la planta de biomasa de Cubillos del Sil (León), propiedad de Forestalia y la Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacyl.

Así lo confirmó la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, FICA-UGT, en El Bierzo, dirigida por Jorge Díez, quien ya habla de “un nuevo jarro de agua fría para el Bierzo” y mostró su “enorme" preocupación por esta medida que supone "la extinción de los contratos laborales de la totalidad de la plantilla actual”.

Las negociaciones para este ERE comenzarán el próximo 30 de septiembre. "Es un duro golpe para el futuro industrial de una zona que ya enfrenta importantes desafíos económicos y laborales”, añadió Díez.