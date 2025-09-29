Gran éxito en el X Festival de Habaneras en el Bergidum

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La décima edición del Festival de Habaneras se celebró en el Teatro Bergidum de Ponferrada, y estuvo marcada por un emotivo homenaje a Teresa Portela, directora de la coral Solera Berciana durante 38 años y alma máter del festival. Teresa Portela no solo fue una apasionada de la música coral, sino también una figura fundamental en la difusión de la tradición musical del Bierzo, consolidando el festival como una cita anual imprescindible para los amantes de las habaneras.

En esta edición, el festival contó con la participación de dos coros invitados de renombre: la Polifónica de Ciudad Real, reconocida por su versatilidad y precisión vocal, y el Coro do Círculo Cultural Scalabitano de Santarém (Portugal), que aportó un toque internacional y enriquecerá la diversidad del repertorio.

Cada formación interpretó cuatro canciones adaptadas y arregladas por la propia Teresa Portela, mientras que dos piezas fueron interpretadas de manera conjunta, creando momentos de armonía única y celebrando la conexión entre los coros participantes.

El Festival de Habaneras del Bierzo se ha convertido en un referente cultural de la región, ofreciendo cada año una experiencia única que combina música, memoria y sentimiento.

Esta décima edición deleitó al público con armonías cuidadosamente interpretadas, sino también mantener vivo el recuerdo de quien dedicó gran parte de su vida a la música coral y a la formación de nuevas generaciones de cantantes. Entre las piezas destacadas del programa se pudo escuchar la tradicional canción típica del Bierzo, que rinde homenaje a la identidad cultural.