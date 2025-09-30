Ponferrada trabajará por aumentar la plantilla de la Policía Municipal

Marco Morala y Arturo Pereira en la celebración en la Plaza del Ayuntamiento.l. De la mata

La Policía Municipal de Ponferrada se vistió ayer de gala para celebrar el día de su patrón, San Miguel Arcángel. El alcalde, Marco Morala, recordó que en este mandato se han incorporado diez nuevos efectivos. No obstante, mostró su compromiso de «seguir trabajando para aumentar esta cifra», aunque reconoció que la falta de presupuestos limita esa ampliación. «Este equipo de Gobierno va a incrementar el número de agentes máximo posible en lo que resta de mandato», precisó el regidor ponferradino.

En la actualidad, el cuerpo cuenta con 71 policías locales, por lo que le faltan 21 para cumplir con el número que establece la normativa autonómica, según detalló el intendente jefe, Arturo Pereira.

Para Morala, este día sirve para agradecer, en nombre del Ayuntamiento y de la ciudadanía, la labor de la Policía Municipal, que —dijo— «llega en una labor de continuidad».

Del mismo modo, el alcalde recordó su función durante los incendios forestales y quiso «destacar la atención a las personas alojadas y la actividad en los desalojos, que con empatía, cercanía y sensibilidad desarrollaron un importante trabajo».

Durante el acto se entregaron las Medallas al Mérito de la Policía Municipal, con distintivo de plata, al comandante de la Guardia Civil, Juan Jesús Cadenas Vidal, al sargento primero Óscar Rodríguez Ovalle y al subinspector José Martínez Rodríguez.

Además, se distinguió a varios ciudadanos por su colaboración como el caso de María Mar Cerezales Arroyo y Fernando Enríquez García, por auxiliar a una persona extraviada con deterioro cognitivo; y a Rafael Armesto Novo, por colaborar en la detención del autor de un robo con fuerza.

San Miguel Arcángel comenzó con una celebración religiosa en la Basílica de la Encina y posterior entrega de condecoraciones en la Plaza del Ayuntamiento.