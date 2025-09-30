La música, protagonista en La Térmica

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La música será la gran protagonista esta semana en la agenda de la Térmica Cultural de Ponferrada, con conciertos el viernes y el sábado, 3 y 4 de octubre dentro del programa Dinamiz-ARTj. Así el viernes, a las 20.30 horas, en el Auditorio Antracita, se podrá disfrutar de la actuación de Rodrigo Martínez Dúo, con su espectáculo «Bura». Dos músicos con caracteres muy diferentes con un reportorio basado en piezas de la tradición oral leonesa desde una óptica más contemporánea. El sábado 4 estará The Muted Ensemble con su propuesta Musicalización de la película Luces de la Ciudad.