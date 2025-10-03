El Hospital del Bierzo presenta dos estudios novedosos sobre el riesgo cardiovascular

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Servicio de Cardiología de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo presentó dos pósteres sobre la Lipoproteína (a), una partícula que transporta grasas como el colesterol y los triglicéridos a través de la sangre, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2025. Los especialistas del Hospital El Bierzo colaboraron con profesionales del Hospital Alto Guadalquivir, en Andújar, y del San Juan de Alicante para llevar a cabo ambos estudios sobre este factor de riesgo cardiovascular. Los datos se recogieron de junio de 2019 a diciembre de 2024 en 7.717 en pacientes de una unidad de dislipidemia familiar, un trastorno genético que ocasiona niveles anormales de colesterol y triglicéridos en sangre. El objetivo de la primera presentación fue conocer cómo se comporta este marcador en mujeres pre y postmenopáusicas, lo que permitió observar que, si bien hay un aumento de las lipoproteínas aterogénicas, la Lipoproteína (a) no cambiaba significativamente sus valores en sangre. El segundo póster trató de averiguar si este marcador es estable en el tiempo, determinando que la Lipoproteína (a) variaba igual o más del 25% en la mitad de pacientes.