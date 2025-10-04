La Guardia Civil detiene a un ladrón que robó en varias viviendas del Bierzo objetos de gran valor

Borrenes ha sido una de las localidades afectadas por los robosDL

En el marco de la operación “Cuco Lindero”, la Guardia Civil de León ha detenido a un hombre como presunto autor de múltiples robos cometidos en viviendas de los municipios de Borrenes y Priaranza del Bierzo (León).

Desde finales de 2024 hasta septiembre de 2025 se habían producido 12 robos con fuerza en viviendas unifamiliares, principalmente en las localidades de Borrenes y Santalla del Bierzo, generando una gran alarma social entre los vecinos.

El ahora detenido aprovechaba su conocimiento de la zona y de las rutinas de los residentes para acceder a los domicilios en ausencia de sus moradores.

Para ello vigilaba los accesos a las localidades desde un punto estratégico, especialmente los días de mercadillo en Ponferrada, momento en el que cometía los robos tras forzar puertas o ventanas. Una vez en el interior sustraía dinero, joyas y herramientas de valor.

Las investigaciones, llevadas a cabo desde junio de 2025 por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada, culminaron con la detención del presunto autor, en cuyo poder se intervinieron numerosos objetos robados que aún no había logrado vender. Dichos efectos, de gran valor económico y sentimental, han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y los objetos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ponferrada, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.

Esta actuación se enmarca en el “Plan policial contra el robo en viviendas" que mantiene activo la Comandancia de la Guardia Civil de León para evitar y perseguir este tipo de delitos.