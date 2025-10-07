«Se creará vivienda social, con dos nuevos edificios en distintos barrios»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Ponferrada creará más vivienda social, en al menos dos nuevos edificios y en diferentes barrios, con fondos Feder». Así lo avanzó ayer el alcalde, Marco Morala, durante la apertura de la temporada del programa La Tertulia de La 8 Bierzo, presentado por el jefe de Informativos, Manuel Domínguez, y con la participación del delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela. Desde el Ayuntamiento se ha creado un registro de vivienda pública para conocer las necesidades reales de los ponferradinos menores de 36 años, con el objetivo de asentar población joven, en colaboración con la Junta de Castilla y León.

PRESUPUESTOS

c Cuentas del Ayuntamiento. «Soy optimista, pero realista, y el presupuesto está ahí. Sigo realizando ajustes y no tiro la toalla», aseguró en referencia al presupuesto municipal. Para Morala, la forma de llevar un Ayuntamiento es con «diálogo, entendimiento y proyectos comunes».

GRADO DE MEDICINA

c Campus bericiano. El regidor resalta que no comprende cómo fue posible plantear la implantación del Grado de Medicina desde el primer curso con el anterior rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, y no con la actual, Nuria González. «Sería un campus especializado en Ciencias de la Salud», subrayó, y añadió que además tendría como consecuencia la incorporación de nuevos especialistas al Hospital. «Sí me gustaría contar con el apoyo de todo el arco político», añadió.

Inversiones

c Apuesta por el Bierzo. En cuanto a las nuevas inversiones recibidas para la ciudad, aseguró que son bienvenidas. «A partir de ahora, el dinero llega de todos los lados —en referencia al Gobierno y a la Junta—, y es fruto del buen trabajo del equipo de Gobierno. En la época de Ramón (el anterior alcalde socialista), en cuatro años, hubo inversiones que se perdieron», puntualizó.

Ronda sur

c Proyecto. «Es una obra irrenunciable para este equipo de Gobierno. Estamos trabajando con el Ministerio de Transportes para avanzar y conseguir que prospere. Es un proyecto necesario para Ponferrada», remarcó Morala. Precisó, además, que comenzaría en Flores del Sil, cruzaría toda la ciudad, pasaría por el casco histórico y desembocaría en la antigua glorieta del Mundial de Ciclismo.

centro de innovación y emprendimiento

c En funcionamiento en 2026. Agradeció al Gobierno de España «esos fondos de más de dos millones de euros». Recordó que estará en funcionamiento en 2026. «Va a ser un proyecto de recuperación económica y uno de los pilares fundamentales de innovación y emprendimiento, que tanta ilusión está generando en el tejido universitario, académico y empresarial. Es un proyecto de desarrollo comarcal».

contratos municipales

c Residuos y transporte. ««Vamos a intentar alcanzar una inteligencia común en beneficio del ciudadano, y también tenemos que trabajar como equipo de Gobierno en opciones para evitar que, por una cuestión política, los ponferradinos se queden sin autobús porque el PSOE y Vox lo voten en contra, o sin servicio de recogida de basura o de limpieza viaria porque también lo voten en contra. Nosotros estamos trabajando para intentar eludir esa situación».

Red de calor

c Nuevas energías. «La red de calor es un buen proyecto. Actualmente están conectados edificios públicos, una residencia de ancianos y viviendas en el barrio de La Rosaleda. Hubo un defecto formal, por lo que estamos a la espera de la decisión de los tribunales; en caso necesario, se subsanará dicho defecto».

Autovia a orense

c En espera. «Es un proyecto necesario para el desarrollo económico de la comarca» y recordó que desde el empresariado siempre se opta en caso de priorizar, por la A-76. «Es posible que este año se licite el primer tramo de esta autovía».

Infraestrucuras ferroviarias.

c Nudo del Manzanal. «Se está manteniendo una infraestructura del siglo XIX en ese lazo del Manzanal. Se han dado los pasos necesarios», precisó. «Se barajan distintas opciones, como la construcción de túneles, pero hay que respetar la normativa europea en materia de transporte ferroviario. Sin embargo, si algo no se empieza, no se va a terminar», añadió.

Polígonos industriales

c El suelo de la comarca. Aboga por una revisión de los polígonos industriales. «Tenemos un déficit de infraestructuras importante, la Llanada no es suelo industrial, y hay que incorporarlo a esa categoría para permitir que se inyecten inversiones como suelo industrial de Castilla y León», recordó los 500.000 euros, con cargo a la Junta, para los accesos y «tener un suelo industrial de 2025 ».