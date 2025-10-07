La Guardia Civil detiene a un estafador en León que simulaba venta de animales para quedarse con el dinero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Cacabelos (León) ha detenido a un hombre de 33 años como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales por la venta de animales de compañía vía internet.

En el marco de la investigación de una estafa por la venta y adopción de mascotas, vía internet, realizada de manera conjunta por los puestos de Cacabelos (León), Villarobledo (Albacete) y Yecla (Murcia), dan como resultado la identificación de esta persona, la cual estaría cometiendo un delito de estafa al recibir ingresos por las citadas ventas cobrando dinero sin efectuar las entregas de los animales.

Además, en la documentación y pruebas halladas se obtuvieron indicios suficientes probatorios de que había creado cuentas con otras personas utilizando para ellos dos aplicaciones para efectuar transferencias internacionales, con el objeto de poder recibir y enviar dinero (supuestamente conseguido de manera fraudulenta) a otros usuarios mediante estas apps en el extranjero, siendo un posible autor de un delito de blanqueo de capitales, el cual asciende, a una cantidad de entre 15.000 y 22.000 euros.

Las diligencias y el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ponferrada (León).