22,7 millones de euros para modernizar los túneles de Villafranca, Trabadelo y La Escrita

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la ejecución de las obras de mejora y modernización de varios túneles del entorno del puerto de Piedrafita y la zona fronteriza entre El Bierzo y Galicia. Concretamente, las obras se efectuarán entre los puntos kilométricos 407 y 464,5 de la autovía A-6: Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la comarca del Bierzo; y Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la provincia de Lugo. Las obras, en su totalidad, cuentan con un presupuesto de 22,7 millones de euros, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Aunque en la actualidad los túneles cuentan con unas condiciones de explotación favorables, se están modernizando sus instalaciones para aumentar la seguridad de los usuarios. Así, a lo largo de esta semana, se van a llevar a cabo los trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles de Villafranca, San Pedro y Cereixal. Para asegurar la fluidez del tráfico, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados durante las afectaciones, a través de la carretera N-6, paralela a la autovía. Respecto al túnel de Villafranca, durante la noche del 14 al 15 de octubre, de 22:00 a 6:00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido A Coruña) de la A-6.

La A-6 dirección hacia Galicia desde El Bierzo también sufrirá cortes en otros dos túneles, ya en territorio lucense. Primeramente, en la noche de hoy, 13 de octubre a mañana, 14, de 22:00 a 6:00 horas, se cortará el tráfico de la calzada izquierda (sentido Madrid) en el túnel de Cereixal. En el túnel de San Pedro, durante la noche del 14 al 15 de octubre, de 22:00 a 6:00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido A Coruña) entre los puntos kilométricos 431 y 438 de la A-6. Al día siguiente y en el mismo tramo horario, se llevará a cabo el corte en la circulación del carril izquierdo (sentido Madrid), entre los kilómetros 438 y 431 de la A-6. En el caso del túnel de Cereixal, en la noche del 16 al 17 de octubre, de 22:00 a 6:00 horas, se realizará el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido A Coruña), entre los puntos kilométricos 451 y 456 de la A-6.