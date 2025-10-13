La Asociación Micológica Berciana Cantharellus inicia su campaña de otoño

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación Micológica Berciana Cantharellus va a llevar a cabo una micorrización de castaños en Corullón, el próximo jueves 16 de octubre, a las 11:00 horas. Se hará en un soto de castaños de 2,5 hectáreas que pertenece al Ayuntamiento de Corullón, cercano al pueblo y al lado de la carretera LE-5220, que va desde Villafranca del Bierzo a Corullón, a mano izquierda. Se trata de una demostración pública y gratuita de inoculación de esporas de Boletus edulis, en árbol adulto (100 castaños) y en plantones de castaño (100) que han sido cedidos a la asociación por el Vivero Ciuden de Pobladura de las Regueras. Mientras, las esporas para inóculos se han comprado a la empresa gallega Hifa Forest, para dar a los socios de Cantharellus.

Además, desde Cantharellus ya están ultimando el programa de las XXX Jornadas Micológicas del Bierzo, con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada, el Consejo Comarcal del Bierzo y el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria. Las fechas ya están decididas, serán del 11 al 14 de noviembre, en la Casa de la Cultura de Ponferrada. Habrá concursos, exposiciones, coloquios y conferencias, así como visitas guiadas para escolares. Los pinchos de setas y la cata de vinos del Bierzo se realizarán en el Restaurante Mencía y la cena de las setas en el Restaurante El Casino de la Calle Reloj, número 4.

Asimismo, la asociación llevará a cabo una ruta micológica, el próximo 29 de noviembre. Se trata de una salida guiada para recoger, identificar y charlar sobre setas, en Corullón. Para todo aquel que busque más información, la sede de la asociación, sita en la Plaza de Abastos ponferradina, número de puesto 146 exterior abre todos los lunes no festivos, en horario de 20 a 21 horas.