Llega a Ponferrada el X Festival de Música Contemporánea Cristóbal Halffter

La próxima semana, entre los días 21 y 25 de octubre, llega a Ponferrada una nueva edición del Festival de Música Contemporánea Cristóbal Halffter, una que será muy especial, pues llega a los dos dígitos, cumple ya su primera década de vida. Para abrir el festival, el próximo 21 de octubre a las 19:30 en la Sala Río Selmo, con entrada libre, se proyectará Charlando con Halffter, un documental inédito de realización propia, a partir de una entrevista realizada al compositor por María José Cordero. También se interpretarán las piezas Adrenaline, del ponferradino Ignacio Mañá (1998), por el trío formado por Daniel Bombín Val (violín), Laura Núñez del Campo (violonchelo) y Diana Llamas Prado (piano) y Trío basso de Cristóbal Halffter (1930 – 2021) a cargo de Karine Vardanian (viola), Laura Núñez del Campo (violonchelo) y Abel Ivars Morales (contrabajo). La duración será aproximadamente de una hora.

El Festival continuará el día 22 de octubre con un concierto del Quinteto Spanish Brass; el 23 con otro de Aglaya González (viola) y Marta Policinska (piano); el 24 con la Camerata Clásica de Ponferrada junto a David Delgado (saxo solista) en horario matutino y vespertino y el 25 con el concierto La música de hoy por la mañana y la vuelta de la Camerata Clásica de Ponferrada y David Delgado por la tarde.