La asociación Oncobierzo es laureada con el Premio Salamandra del Bierzo

La asociación Oncobierzo recibirá este año el Premio Salamandra del Bierzo, un galardón que concede la Asociación de Turismo del Bierzo Alto (Atudebial), debido a su labor en favor de la sanidad pública y la mejora de la atención sanitaria en la comarca.

La entrega del premio tendrá lugar el sábado 18 de octubre en el Teatro Benevivere de Bembibre, en una gala organizada junto al Ayuntamiento de la localidad. El acto contará con la conducción del humorista El Gran Rufus y la actuación musical del dúo Tocando bajo Teito, además de la proyección del documental Vientos a cielo abierto, dirigido por la creadora berciana Àngels Gendre.

El Premio Salamandra, que este año celebra su cuarta edición, distingue a personas y entidades que trabajan por la cultura, el patrimonio y el desarrollo sostenible del medio rural berciano. En anteriores convocatorias lo recibieron Miguel Basurko, Raúl Pérez y María José Parejo, responsable del programa radiofónico El bosque habitado de Radio 3. La velada concluirá con una degustación de vino del Bierzo y empanada tradicional, en un ambiente de convivencia que pretende reforzar el vínculo entre la ciudadanía y su territorio.