Arranca en el Bierzo la campaña de vacunación contra virus respiratorios

La Consejería de Sanidad ha iniciado, el 14 de octubre, una nueva campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19 en el Bierzo, destinada para todos los grupos de la población diana. El área sanitaria recibirá, de forma paulatina, más de 37.000 dosis de las 765.650 compradas a nivel autonómico, incluidas las vacunas del virus respiratorio sincitial (VRS).

En lo referente a la vacunación frente a la gripe, con más de 30.000 dosis para el Bierzo, la campaña irá dirigida de manera escalonada a aquellos grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la infección por gripe y a las personas que pueden transmitirla a otras con un alto riesgo de complicaciones. El objetivo de vacunar frente a la Covid-19 es reforzar la protección de las personas más vulnerables y del personal sanitario y sociosanitario para reducir la morbimortalidad y su impacto sobre la capacidad asistencial.

Durante la campaña autonómica antigripal de 2024, la cobertura de vacunación en el área sanitaria del Bierzo en personas de 60 o más años fue del 56%, frente al 70% de las mayores de 75 o más. En los centros residenciales de la comarca, la población vacunada subió hasta el 88%. Como novedad, la Consejería ha iniciado en 2025 la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en personas institucionalizadas y grupos de riesgo desde el 1 de octubre.

El VRS constituye una de las principales causas de infección en las vías respiratorias inferiores y puede conducir a complicaciones graves como la exacerbación de enfermedades subyacentes. Clásicamente, se ha asociado con bronquiolitis y neumonía en la población infantil, pero también causa una importante morbilidad y mortalidad en la población adulta, especialmente en mayores de 65 años, personas con enfermedades pulmonares o cardíacas graves y en individuos inmunodeprimidos. La gravedad de la enfermedad está asociada a la edad y las condiciones de riesgo.

La vacunación frente a la gripe y la Covid-19 está recomendada para personas de 60 años o más; personas a partir de 5 años internas en centros de discapacidad, residencias de mayores, e instituciones cerradas; personas de entre 6 meses y 12 años con condiciones de muy alto riesgo; gente con enfermedades crónicas o inmunosupresión; personas a partir de 12 años de edad con condiciones de riesgo como diabetes mellitus, síndrome de Cushing, obesidad mórbida; convivientes con personas que tienen alto grado de inmunosupresión; y embarazadas en cualquier trimestre de gestación.