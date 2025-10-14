Arranca en el Bierzo la campaña de vacunación contra virus respiratorios
Sanidad ha incluido las dosis contra el virus respiratorio sincitial en personas institucionalizadas
La Consejería de Sanidad ha iniciado, el 14 de octubre, una nueva campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19 en el Bierzo, destinada para todos los grupos de la población diana. El área sanitaria recibirá, de forma paulatina, más de 37.000 dosis de las 765.650 compradas a nivel autonómico, incluidas las vacunas del virus respiratorio sincitial (VRS).
En lo referente a la vacunación frente a la gripe, con más de 30.000 dosis para el Bierzo, la campaña irá dirigida de manera escalonada a aquellos grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la infección por gripe y a las personas que pueden transmitirla a otras con un alto riesgo de complicaciones. El objetivo de vacunar frente a la Covid-19 es reforzar la protección de las personas más vulnerables y del personal sanitario y sociosanitario para reducir la morbimortalidad y su impacto sobre la capacidad asistencial.
Durante la campaña autonómica antigripal de 2024, la cobertura de vacunación en el área sanitaria del Bierzo en personas de 60 o más años fue del 56%, frente al 70% de las mayores de 75 o más. En los centros residenciales de la comarca, la población vacunada subió hasta el 88%. Como novedad, la Consejería ha iniciado en 2025 la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en personas institucionalizadas y grupos de riesgo desde el 1 de octubre.
El VRS constituye una de las principales causas de infección en las vías respiratorias inferiores y puede conducir a complicaciones graves como la exacerbación de enfermedades subyacentes. Clásicamente, se ha asociado con bronquiolitis y neumonía en la población infantil, pero también causa una importante morbilidad y mortalidad en la población adulta, especialmente en mayores de 65 años, personas con enfermedades pulmonares o cardíacas graves y en individuos inmunodeprimidos. La gravedad de la enfermedad está asociada a la edad y las condiciones de riesgo.
La vacunación frente a la gripe y la Covid-19 está recomendada para personas de 60 años o más; personas a partir de 5 años internas en centros de discapacidad, residencias de mayores, e instituciones cerradas; personas de entre 6 meses y 12 años con condiciones de muy alto riesgo; gente con enfermedades crónicas o inmunosupresión; personas a partir de 12 años de edad con condiciones de riesgo como diabetes mellitus, síndrome de Cushing, obesidad mórbida; convivientes con personas que tienen alto grado de inmunosupresión; y embarazadas en cualquier trimestre de gestación.