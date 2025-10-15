El IES Fuentesnuevas de Ponferrada empieza sus Jornadas de acción emprendedora

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El IES Fuentesnuevas comienza el día 16 de octubre sus Jornadas de acción emprendedora. En esta ocasión, serán dos las charlas que darán comienzo a un ciclo que se llevará a cabo en los meses de octubre y noviembre. El día 16 a las 11.33 horas es el turno de la empresa Olibier, dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra del Bierzo. La CEO de Olibier, Sonia López Martínez explicará a los alumnos el desarrollo de esta empresa pionera que pretende también la recuperación del olivo autóctono del Bierzo.

El día 17 de octubre a las 11.33 será el turno de la Clínica Dental San Remo. El director de la misma, Ramón Méndez, dará una charla sobre el desarrollo de los trabajos de una clínica dental y perspectivas en el sector. Con este ciclo el IES Fuentesnuevas pretende poner en contacto a empresarios y emprendedores reales con los alumnos del centro de modo que sea el ejemplo el que estimule la capacidad emprendedora de su alumnado.