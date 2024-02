La exsecretaria del IES Fuentesnuevas acepta dos años de cárcel por apropiarse de dinero del centro

Publicado por EFE León Verificado por Creado: Actualizado:

La exsecretaria del instituto de Fuentenuevas acusada de apropiarse de más de 182.000 euros de las cuentas que llevaba en el centro educativo ha aceptado la pena de dos años que solicitaba la Fiscalía en el juicio que se celebró ayer en la Audiencia de León. No obstante, no entrará en prisión si cumple el requisito de no delinquir durante los próximos cinco años y de devolver los 91.000 euros que aún le restan de la cifra total.

La funcionaria estaba acusada de un delito continuado de malversación de caudales públicos y falsedad contable al aprovecharse de su cargo para conseguir un beneficio económico. Realizó apuntes contables de gastos ficticios por presunta adquisición de bienes y prestación de servicios en 144 ocasiones entre 2012 a 2017 y también se apropió de dinero de las fotocopias y del transportes escolar. En los últimos años ha ido ingresando importes hasta alcanzar los 91.777,75 euros.