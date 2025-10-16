DO Bierzo cierra la vendimia con un 34% más de uva que el año pasado

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo ha dado finalmente por acabada la vendimia 2025, una campaña que destaca por su excelente calidad de la uva y un notable aumento de la producción con respecto a la campaña anterior. La vendimia se desarrolló entre el 17 de agosto y el 13 de octubre, en un proceso largo, pausado y muy selectivo, que permitió recolectar cada variedad en su punto óptimo de maduración. En total, se controlaron 10.687.452 kilos de uva, de los cuales 9.950.326 kilos (93%) se destinaron a la elaboración de vinos amparados por la Denominación de Origen Bierzo. Esta cifra representa un incremento del 34% con respecto a la cosecha de 2024, y aunque se sitúa un 5% por debajo de la media de las últimas cinco campañas, sí que confirma la recuperación y estabilidad productiva del viñedo berciano tras los daños meteorológicos de la campaña anterior.

El año agrícola, comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, se ha caracterizado porque la mayor parte de las precipitaciones se concentraron durante los meses de otoño, invierno y la primavera, acumulándose un total de 650 l/m2, cantidad normal para la comarca. En lo que respecta a las temperaturas, el invierno no fue particularmente frío. La brotación se inició la primera semana de abril y la floración la primera de junio, con una evolución general normal, aunque en zonas afectadas por el granizo y el mildiu del año anterior se observó cierta irregularidad en la formación de racimos. El verano muy seco y cálido, con temperaturas muy elevadas, sin apenas lluvias desde el 19 de junio, hizo que se produjera un adelanto en la fenología. Sin embargo, se observa que estas temperaturas y la falta de agua provocaron un cierto estrés hídrico ralentizando el metabolismo de las cepas al final del ciclo.

Las condiciones climáticas favorables hicieron que la vendimia se realizara con calma, recolectando la uva en su momento óptimo de maduración, lo que va a repercutir directamente en la alta calidad de los vinos de esta campaña. El excelente estado sanitario del viñedo, la recolección en el momento óptimo de maduración, autenticidad e identidad de los viñedos bercianos pronostican una añada de gran calidad, reafirmándose el compromiso con la excelencia de la Denominación de Origen Bierzo.