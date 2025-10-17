El Munic de Carracedelo crea una nueva sala, dedicada a 'La Novia Cadáver'

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Museo Munic de Carracedelo amplía su recorrido por el universo cinematográfico de Tim Burton con la incorporación de una nueva sala dedicada a una de sus películas más emblemáticas: La Novia Cadáver, que este año celebra su vigésimo aniversario. En este espacio, los visitantes podrán adentrarse en la misteriosa casa del anciano Gutknecht, escenario de la inolvidable escena en la que Víctor y Emily se reúnen para llevar a cabo el conjuro que les permitirá ascender al mundo de los vivos.

La ambientación, cuidadosamente diseñada, recrea la atmósfera gótica y poética del universo burtoniano: luces mortecinas, objetos alquímicos, el eco de un ritual suspendido entre dos mundos y una melancolía que envuelve cada detalle.

Una experiencia inmersiva que invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la vida y la muerte, el amor más allá del tiempo y la belleza de lo imposible. Con esta incorporación, el Munic continúa consolidándose como un referente en la difusión del arte, el cine y la cultura visual contemporánea, ofreciendo al público un recorrido único por el imaginario de Tim Burton.

Para este fin de semana, y comenzando la tarde del día 17, se realizará una programación especial con visitas comentadas, talleres creativos, cuentacuentos familiares y visitas experienciales de diversas temáticas como La Novia Cadáver, El Barbero Diabólico de la Calle Fleet o Jack y Halloween Town.