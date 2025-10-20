La Térmica Cultural se centra en la sinergia entre el cine y el rock and roll

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), ha programado para esta semana varias actividades en las instalaciones de La Térmica Cultural y de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía. Durante estas semanas se está celebrando en La Térmica Cultural el ciclo Cine + Rock and Roll, que cuenta con un programa con propuestas para todos los públicos. El sábado, 25 de octubre, a las 11.15, tendrá lugar la conferencia titulada Todo en nombre del rock and roll, a cargo del periodista musical Fernando Sampedro Tanxencias, que presentará su trilogía de libros. A las 13.30 regresará la música con la actuación de Killer Barbies, la icónica banda formada por Silvia Superstar y Billy King. Cerrará la jornada, a partir de las 15.00 horas, DJ Teenage Kicks, con una sesión con vinilos.

En el marco de este ciclo, en cuanto a las actividades destinadas a público infantil, tendrá lugar, a las 11.00, la representación teatral La espada y el dragón, que cuenta la historia de Rosalina, quien debe salvar el reino de un dragón, enfrentando pruebas y miedos. También se celebrará un taller con el título de Crea tu propia criatura mágica, donde se podrá aprender a crear personajes fantásticos con distintos materiales. Además, se puede visitar también en el vestíbulo de La Térmica Cultural la exposición fotográfica Capturados en vivo, recientemente inaugurada. Se trata de una serie de imágenes captadas por la cámara del fotógrafo cántabro Álex R. Cruz, que se podrá visitar hasta el 30 de noviembre.

También el sábado, 25 de octubre, tendrá lugar, a las 11.00 horas, una nueva visita guiada en el marco del proyecto Compostilla I: Nace Endesa. El objetivo de esta actividad es abordar la historia de la primera central térmica de la entonces empresa pública de electricidad y descubrir los espacios que alojaban sus calderas y turbinas, hoy las salas del centro cultural. La visita tiene un precio de 5 euros en tarifa general y de 3 euros en tarifa reducida. La reserva de las entradas se puede realizar a través de la página web de La Térmica Cultural.

Por su parte, en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía continúan las actividades destinadas al público infantil con Octubre terrorífico y sus talleres, en esta ocasión bajo el título La ciencia pegajosa y tenebrosa del slime. Tendrá lugar el sábado, 25 de octubre, a partir de las 12.00, y propone a los participantes experimentar y fabricar su propio slime mientras se descubre la química en el proceso de fabricación de esta masa elástica. El precio de la actividad es de 6 euros. Además, el domingo 26 de octubre, se celebrará, a las 12.00, el Taller de Astronomía en colaboración con la Asociación Astronómica del Bierzo, en una actividad de carácter gratuito.