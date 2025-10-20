El PSOE de Ponferrada exige a la Junta la reparación de la pista que une Espinoso y Compludo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada ha reclamado, el 20 de octubre, a la Junta de Castilla y León la reparación urgente de la pista que une las localidades de Espinoso y Compludo, que quedó en muy mal estado tras la limpieza urgente del último verano, debido a los incendios forestales.

El PSOE asegura que esos trabajos llevado a cabo por orden del ejecutivo autonómico se hicieron con rapidez debido al contexto y las circunstancias perentorias del momento, pero a consecuencia de ello el deterioro que se produjo es muy importante, con escombros acumulados, graves deficiencias en el firme del camino y socavones, además de la destrucción de algunas arquetas de fibra. Esta situación dificulta la circulación y pone en riesgo la seguridad de los usuarios, por lo que pide su arreglo inmediato.

‘’Consideramos que se debe adecentar la pista y sustituir las arquetas dañadas cuanto antes, para avanzar así en el acceso y la seguridad de una vía muy transitada y esencial para la comunicación entre Compludo y Espinoso. Además, requerimos que se mantenga el operativo de bomberos forestales durante todo el año’’, exigen desde el grupo socialista berciano.