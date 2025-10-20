Votorantim Cimentos gana premio 'Truck Friendly'

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Votorantim Cimentos, empresa cementera propietaria de la fábrica en Toral de los Vados, ha recibido el premio Truck Friendly en la categoría de Empresa Cargadora por sus prácticas en responsabilidad social en el transporte de mercancías por carretera. Este galardón supone un impulso a las iniciativas puestas en marcha por la empresa para transformar la experiencia laboral de los conductores profesionales y promover un entorno más seguro, eficiente y humano.

Alicia Frontela, coordinadora de Seguridad de Votorantim Cimentos, y Rodrigo Marra, director de Cadena de Suministro, aseguraron al recoger el galardón que: «Este premio no es solo un reconocimiento a lo que hemos hecho, sino un impulso para seguir avanzando, porque en Votorantim creemos que la seguridad y la salud de las personas no son negociables y deben guiar nuestro comportamiento».

Fiel a su compromiso de velar por la seguridad, la salud y el bienestar de las personas, Votorantim Cimentos ha implementado diversas medidas en las que combina tecnología, formación, infraestructura y cultura preventiva de seguridad para los transportistas. Entre ellas destacan las salas de espera para conductores en las diferentes fábricas de cemento que la compañía tiene en nuestro país. En ellas, los profesionales tienen a su disposición una zona climatizada, amplia, luminosa, con aseos y algo para comer que optimizan tanto los tiempos de trabajo como los de descanso.

En formación, la compañía organiza de manera regular en sus instalaciones jornadas de seguridad dirigidas a los transportistas. Estos encuentros destacan por la participación activa de los asistentes y su alto grado de implicación y compromiso. Además, también lleva a cabo campañas de seguridad vial, como la de En Carretera no estás solo, con el objetivo de concienciar sobre los peligros al volante y hacer un llamamiento a la responsabilidad para evitar accidentes de tráfico y reducir el número de víctimas en carretera a cero.

Estas iniciativas se acompañan de innovaciones tecnológicas, como la digitalización de rutas y pedidos, que permiten a los transportistas acceder a información actualizada a través de la página web y diferentes aplicaciones.