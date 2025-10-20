Acuerdo de indemnización para los 47 de Acciona en Forestalia

Publicado por M.C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

Cerrado el periodo de consultas del expediente para el despido de los 47 empleados de Acciona, que renunció a los trabajos de mantenimiento y operación de la central de biomasa de Forestalia, en Cubillos del Sil. La empresa pagará una indemnización a los afectados, que, luego, esperan su próxima incorporación a los mismos puestos que ocupaban en la central. Percibirán 27 días por cada año trabajado, según el pacto alcanzado. Además, se contempla el traslado de otros tres afectados y protección especial para los mayores de 55 años.

Supone un buen acuerdo, según el responsable de Industria de UGT en la comarca del Bierzo, Jorge Díez, quien espera que, ahora, se pueda normalizar la actividad en la central de biomasa del Bayo. «Esperamos que ahora, que está más o menos la planta funcionando, se puedan evitar nuevos sustos como éste» añadió Díez.

Eso sí, ahora, y tras el acuerdo correspondiente a Acciona, hay que resolver el mismo problema para los 22 empleados de su contrata almeriense Caldererías Indálicas, afectada por la espantada de la empresa. «También ha presentado un expediente de extinción porque no tiene actividad. Esperamos que sus trabajadores puedan seguir también con la otra compañía que se hará cargo de la planta y así poder obtener un poco de estabilidad para los trabajadores que, hasta ahora, no la han tenido» apostilló Díez.

La Junta de Castilla y León, que tiene un quince por ciento de la propiedad de la central, espera que se pueda volver a conectar a mediados de noviembre, gestionada, ya totalmente, por la sociedad Fuerzas Energéticas del Sur de Europa.