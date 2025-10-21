La Uned de Ponferrada trata la importancia de la Educación Social

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El próximo viernes 24 de octubre desde las 9.30 horas en el Salón de Actos de la Uned en Ponferrada, se celebrará la Jornada Trayectorias profesionales de la Educación Social: caminos, territorios y prácticas para un proyecto común.

La Educación Social, en la actualidad, debiera entenderse y reinterpretarse desde la polivalencia, la permuta, la realidad cambiante, plural y diversa, a partir de trayectorias de sociedad locales (en relación con estructuras y con fenómenos regionales, nacionales e internacionales). Esta glocalidad, se encuentra en evolución desde identidades, voces y miradas múltiples, pero con una finalidad común: el derecho de la ciudadanía a la Educación Social y su presencia universal de forma contextualizada.

Es por este motivo que el propósito de estas Jornadas Institucionales busca, según sus organizadores, ‘’poner en valor las microhistorias de las trayectorias profesionales de las educadoras y los educadores sociales desde los diferentes caminos, territorios y prácticas para la construcción de un proyecto común estatal, autonómico y local’’. En este caso, estas jornadas se vinculan especialmente al territorio de Castilla y León. Todo ello, en el marco global del Estado y de las perspectivas internacionales de la Educación Social.