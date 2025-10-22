Vega de Valcarce logra subir en su alumnado rural

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

En la lucha contra el Bierzo vaciado, el municipio de Vega de Valcarce consigue sumar nuevas tropas a la causa. «En la actualidad residen en el municipio entre 40 y 50 menores, lo cual, aunque pueda parecer una cifra pequeña, supone un incremento de más de 10 niños y adolescentes nuevos en el ayuntamiento, motivo de optimismo de cara al reto demográfico que supone la lucha contra la despoblación en el ámbito rural. Desde el consistorio nos consta que el inicio de curso ha sido satisfactorio, y la integración de los nuevos alumnos ha sido excelente», cuenta Alba Rodríguez, alcaldesa del municipio.

Con esa ganancia obtenida, lo importante también es poder mantenerla, con buenas becas e infraestructuras adecuadas. «El inmueble donde se aloja el centro Marcial Álvarez Cela comienza a presentar signos del deterioro derivado del paso del tiempo, ante lo cual la corporación municipal se encuentra trabajando en la solicitud de partidas destinadas a mejorar las condiciones del edificio para ofrecer la mejor experiencia posible para el alumnado», asegura la regidora sobre el Centro Rural Agrupado (CRA) con el que cuenta el municipio.

Y si el ámbito rural recibe nuevos habitantes es, en parte, gracias a iniciativas como la de Repuebla, de la que Alba opina que «me parece una medida acertadísima. Nuestro municipio ha sido el que ha recibido a la primera familia en la provincia que se acogió al programa, y su adaptación ha sido rápida y muy satisfactoria, integrándose de manera casi inmediata a la vida cotidiana de aquí, convirtiéndose desde el minuto uno en otros vecinos más del pueblo. Espero que esta familia sea la primera de muchas de las que elijan nuestro municipio para asentarse».

Otro de los factores importantes para cualquier zona es todo aquello que atraiga gente y turismo al municipio. «No se entiende la existencia de Vega de Valcarce sin el Camino de Santiago, ruta que va ligada a nuestro municipio de manera indisoluble. En la actualidad, el Camino supone un motor económico fundamental en el ayuntamiento, debido a que su tránsito genera una gran afluencia en materia turística. Aunque en el año en curso se ha acusado una bajada en la afluencia de peregrinos, confiamos en que dicha situación se revierta en el futuro», explica sobre la importancia del Camino para los valcarceños.

El Castillo de Sarracín es otro de los enclaves que ponen en valor al municipio, un lugar que ha tenido varias restauraciones en los años pasados, siendo la última mejora de hace apenas unos escasos meses. Y como dice Alba, «es una seña de identidad que va ligada de manera indisoluble a nuestro Ayuntamiento. Esperamos potenciar su atractivo turístico de manera exponencial una vez se proceda a la inauguración para su apertura al público de manera oficial, aunque hoy en día ya se puede acceder al castillo para su visita».

La situación geográfica de Vega de Valcarce también marca una casuística diferente a la de otros municipios, tal y como afirma la alcaldesa: «Cualquier municipio limítrofe tiene una característica particular, debido a la, a veces, confusa asignación territorial de competencias, especialmente en materia medioambiental y de infraestructuras. Afortunadamente, el Ayuntamiento mantiene una excelente relación con el de Pedrafita do Cebreiro, encontrando en su alcalde, José Luís Raposo, un aliado de valor incalculable, especialmente para extinción de incendios, de carreteras y desbroce de montes, poniendo a nuestra disposición sus medios materiales y humanos. Asimismo, mantenemos una comunicación fluida de cara a intentar en un futuro establecer acuerdos de colaboración interterritorial».